Wielerclub Wattage wijst naar UCI na noodlottige val van jonge renster op WK: "Hun hypocrisie is gigantisch"

Voor altijd een WK met een zwarte rand. De Zwitserse Muriel Furrer (18) liet na een zware val in de wegrit bij de junioren het leven. De UCI wordt geviseerd. Was er sprake van een gebrek aan veiligheid, niet voor de eerste keer? "Ik vind het ongelooflijk hoe de sport weigert in de spiegel te kijken", jammerde Jan Bakelants in Wielerclub Wattage.

"Het is gewoon te veel. Alleen al het laatste 1,5 jaar kunnen we spreken van 3 dodelijke ongevallen in door de UCI georganiseerde koersen."

En ook het antwoord van Tom Boonen was vrij pijnlijk. "Spijtig genoeg zal dat wellicht het WK van Tadej en Lotte zijn. Want de geschiedenis leert ons dat zoiets altijd nogal snel vergeten wordt. Behalve door de familie en de ploegmaats, uiteraard. Maar het zal nu niet anders zijn, vrees ik."

Een jammerlijke vraag waar niemand op voorhand rekening mee had gehouden, maar die Ruben Van Gucht helaas wel moest stellen in Wielerclub Wattage.

"Gaat dit WK de geschiedenisboeken in als het WK van Kopecky, het WK van Pogacar of het WK waarop een jonge vrouw het leven heeft gelaten?"

De UCI wordt door het hele voorval nog maar eens op de korrel genomen. Wanneer komen ze met belangrijke maatregelen of oplossingen om wedstrijden veiliger te maken?

"Twee weken geleden, op het EK in Hasselt, zat ik in een soort panelgesprek met dokter Xavier Bigard van de UCI", legt Bakelants uit. "Daar werd toen gezegd: "We zijn momenteel aan het onderzoeken of er effectief meer incidenten zijn dan vroeger.""

"Maar die fase zou toch al lang voorbij moeten zijn", slaat de ex-renner op tafel. "En de insteek of er meer incidenten zijn, is gewoon irrelevant. Het gaat erover hoe we naar 0 incidenten kunnen gaan, want elk incident is er één te veel."

Tom Boonen gaat zelfs nog een stapje verder. "De hypocrisie van de UCI is gigantisch", oppert hij. "In de Ronde van Frankrijk geven ze Julien Bernard een blaam, omdat hij bij zijn familie gestopt was om een knuffel te geven aan zijn kindje."

"Dat noemden ze "het schaden van het imago van de wielersport". Maar wat is dit dan? Mijn dochters worden 10 jaar en zijn op zoek naar een sport. Maar wielrennen? Daar sta ik echt niet voor te springen."