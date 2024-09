"Of ik ooit scherper was? Bij mijn geboorte": ontspannen Van der Poel bij start, ook Pogacar klaar voor "rock-'n-roll"

zo 29 september 2024 11:00

Vraag 100 Belgen met wie Remco Evenepoel op het WK rekening moet houden, en 99 zullen hetzelfde zeggen: Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Wij legden voor de start ons oor te luisteren bij de twee topfavorieten, die duidelijk klaar zijn om te koersen. "Het zal chaotisch worden in de laatste 100 kilometer", klinkt het in koor. "En neen, ik zal Remco niet uit het oog verliezen", was er eentje op zijn hoede.

Scherper dan ooit verscheen hij in de mixed zone.

"Of ik al ooit minder gewogen heb? Toen ik geboren werd", knipoogde Mathieu van der Poel ontspannen voor de start.

Aan alles valt af te leiden dat de kopman van Nederland klaar is om te verrassen op een parcours net buiten zijn comfortzone. "Ik heb naar dit WK toegewerkt, ja", knikte hij zelf. "Nu zal moeten blijken of het genoeg geweest is."

Ik verwacht een slopende koers, dat hebben we de voorbije dagen ook gezien in de andere categorieën. Mathieu van der Poel

Op welk wedstrijdbeeld moet de Nederlander dan hopen? "Ach, dat is moeilijk te voorspellen. Ik verwacht eenzelfde scenario als in Glasgow: er zal weer van ver gekoerst worden", legt Van der Poel uit.



"Er zijn veel landen zonder uitgesproken kopman, maar die wel zeer sterk zijn in de breedte. Dat zijn blokken die van zeer ver zullen willen openen. Ik verwacht dus opnieuw een slopende koers, dat hebben we de voorbije dagen ook gezien in de andere categorieën."

Een groot verschil met de komende dagen: het zonnetje schijnt in Zürich.

"Ik ben er niet rouwig om", vertelt Van der Poel - die zijn stuurmanskunsten in de regen nochtans uit de verf had kunnen laten komen. "Oké, dan kun je je beter positioneren, maar het zal sowieso een afvallingsrace worden."

100 kilometer chaos