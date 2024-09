G-trainer Remko Meeusen is "ontzettend tevreden" met de 6 medailles op WK in Zürich

De uitschieters waren natuurlijk de wereldtitel van Ewoud Vromant in de tijdrit en die van Maxime Hordies in de wegrit. "Nota bene in de koers waarmee hij zijn loopbaan afsloot."



"Met een WK dat zo kort na de Paralympische Spelen volgde, was het afwachten wat de vorm van onze renners betrof." Na 4 medailles in Parijs waren de verwachtingen hooggespannen, maar ze werden ingelost.



Vromant pakte goud in de tijdrit C2 en brons in de wegrit, Hordies keerde dat om met goud in de wegrit H1 en brons in de tijdrit. Tegen de klok pakten Marvin Odent (H3) en Tim Celen (T2) nog respectievelijk brons en zilver.



"Met zes medailles ben ik zeker blij. Tim (vijfde, red.) had in zijn wegrit, als alles meezat, ook nog op het podium kunnen eindigen. Dit WK geeft zeker vertrouwen naar de toekomst, met het WK volgend jaar in Ronse in aantocht. We willen op de langere termijn ook de opvolging verzekeren."