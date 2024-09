Seizoen zit erop voor Caitlin Clark: superster sneuvelt meteen met Indiana in play-offs WNBA

Het rookieseizoen van basketbalsensatie Caitlin Clark (22) zit erop. De Amerikaanse superster verloor donderdag met Indiana Fever ook haar tweede wedstrijd in de eerste ronde van de WNBA-play-offs tegen Connecticut Sun. Fever is daarmee uitgeschakeld.

Het eerste seizoen van Caitlin Clark in de WNBA was zonder meer historisch te noemen. De Amerikaanse vedette begon met torenhoge verwachtingen als rookie, maar loste die meer dan in.

Clark reeg de records aan elkaar in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie en zorgde er ook voor een ongekende hype rond het vrouwenbasketbal. Bovendien leidde ze haar team Indiana Fever voor de eerste keer sinds 2016 naar de play-offs.

Maar in die play-offs liep het minder gesmeerd voor Indiana. Connecticut Sun bleek in de eerste ronde een maatje te groot. Het won de eerste twee duels en maakte zo een einde aan het seizoen van Fever. Clark was wel nog goed voor 25 punten, 6 rebounds en 9 assists.