90 Minutes schuift opvallende opvolger van Riemer bij Anderlecht naar voren: "En hij is al actief in België"

di 24 september 2024 16:02

Wie zal Brian Riemer vervangen bij Anderlecht? Voorlopig heeft David Hubert overgenomen bij paars-wit, maar de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach is volop in de gang. Namen als Mark van Bommel, Karel Geraerts en enkele prominente Denen passeerden al de revue, maar in 90 Minutes werd nóg een opvallende naam geopperd. "Hij kan een perfecte match zijn", klinkt het in de nieuwe aflevering.

Karel Geraerts, Mark van Bommel, Kjetil Knutsen (succestrainer bij Bodo/Glimt), Kasper Hjulmand (voormalig bondscoach van Denemarken) ... Het zijn allemaal namen die circuleren als opvolger van Brian Riemer bij Anderlecht, maar in 90 Minutes kwam Deinze-aanvaller Tuur Dierckx op de proppen met een oplossing dichter bij huis. "Ik denk aan iemand anders die een perfecte match zou kunnen zijn. En hij is al actief in België", licht hij een eerste tipje van de sluier op. "Miron Muslic is voor mij de perfecte kandidaat. Misschien niet zijn manier van voetballen, maar wel zijn uitstraling, de manier waarop hij communiceert en waarvoor hij wil staan. Dat is op dit moment wat Anderlecht nodig heeft. Het is een trainer die de cultuur en het statuut van Anderlecht weer naar boven kan halen."

Muslic is wel iemand die ze weer back to basics kan brengen. Tuur Dierckx in 90 Minutes

"Alleen zijn voetbal, hé", maakt Filip Joos een kanttekening. "Misschien is dat op dit moment niet het belangrijkste voor Anderlecht, maar kun je zo spelen met dit team?"

Dierckx: "Als hij die intensiteit en de fysieke capaciteiten bij Anderlecht ook kan integreren, hebben zij sowieso meer kwaliteit om voetballend meer te brengen dan Cercle op dit moment, bijvoorbeeld. Ik zie die combinatie wel werken." "Een beetje zoals RB Salzburg, eigenlijk", trekt Joos de parallel. "Ik heb me al vaak afgevraagd: waarom doet een grote club in België het niet eens op die manier? Met veel pressing, maar ook aanvallend voetbal. Het zou wel mooi zijn wanneer je dat kunt bij Anderlecht. Dat voetbal enthousiasmeert, en dat willen de supporters." Dierckx: "Inderdaad, misschien moeten ze zich neerleggen bij het feit dat champagnevoetbal even niet meer gaat. En Muslic is wel iemand die ze weer back to basics kan brengen."