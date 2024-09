Het is een heuglijke dag voor José De Cauwer, want onze gewaardeerde cocommentator viert vandaag zijn 75e verjaardag. Omdat wij graag samen met jullie meevieren, hebben we een soundboard in elkaar geknutseld om de hele dag lang te kunnen genieten van José. Leef je nu uit met ons José De Cauwer soundboard, veel plezier!