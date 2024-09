"Ik moest 10.000 euro betalen": Met het "zweet op de rug" vertelt Sonck opmerkelijk verhaal over zijn wisselwoede

Wie foetert op de bank, moet op de blaren zitten. Naar aanleiding van het ongenoegen van Gustaf Nilsson bij zijn opmerkelijke wissel dit weekend, deelde Wesley Sonck in Extra Time een onverteld verhaal uit zijn carrière. "Het zweet loopt weer van mijn rug wanneer ik eraan terugdenk", klinkt het.

De wissel van Gustaf Nilsson in de wedstrijd tussen Club Brugge en Gent was achteraf hét gespreksonderwerp in de catacomben.

Zelfs Club-coach Nicky Hayen sloeg na de wedstrijd mea culpa over het feit dat hij zijn spits nooit had mogen vervangen. Dat de Zweed ongenoegen toonde toen hij naar de zijlijn werd geroepen en later nog wat verder foeterde op de bank, leek dus niet meer dan normaal.

"Ik vond zelfs dat hij nog rustig bleef", vertelt Filip Joos in Extra Time.

"Ja, ik heb dat ooit eens anders gedaan", geeft Wesley Sonck toe. "Ik heb dit verhaal nog nooit verteld en ben nu aan het twijfelen of ik het wel moet doen ... Maar goed, ik zal het maar zeggen zeker", lijnt hij zijn verhaal met een lachje in.