Victor Campenaerts (9e) is "een beetje teleurgesteld" en kijkt lachend vooruit: "Ik denk niet dat we aan buffet eten"

In de schaduw van Remco Evenepoel heeft ook Victor Campenaerts een puike tijdrit gereden. Hij reed naar de 9e plaats. Achteraf was Campenaerts niet helemaal tevreden over zijn prestatie. "Ik heb het gevoel dat ik te snel ben vertrokken en dat ik in het laatste deel ben stilgevallen."

Campenaerts denkt namelijk dat hij niet veel overschot meer had. "Ik heb het gevoel dat ik te snel vertrokken ben en dat ik in het laatste deel ben stilgevallen."

"Na een seizoen met de Tour en de Vuelta voelde ik me de afgelopen dagen degelijk. Daarom ben ik een beetje teleurgesteld dat ik me vergaloppeerd heb."

"Het was een schitterende tijdrit", benadrukt Campenaerts wel. "Het was opgedeeld in drie stukken. Het laatste deel was biljartvlak en dat is dodelijk. Daar moet je 5 procent boven je gemiddelde wattage kunnen rijden."

Wereldkampioen Remco Evenepoel moest nog finishen, maar Campenaerts had er vertrouwen in.

"Remco moet minder absolute wattages duwen. Hij kan efficiënter blijven in het laatste deel", aldus waarzegger Campenaerts.

Vanavond is er dus misschien een klein feestje in het Belgische kamp.

"Ik denk dat we vanavond misschien niet aan het buffet van het hotel eten. We waren er voor de start nog over aan het lachen."