Vincent Kompany houdt voeten op de grond: "9 goals zijn niet alledaags, maar het gaat maar om 3 punten"

Vincent Kompany heeft samen met zijn spelers een recordavond beleefd in de Champions League. De 9-2 tegen Dinamo Zagreb, met 4 goals van Harry Kane, was het meeste aantal gescoorde goals door één team op het kampioenenbal. De debuterende coach straalde, maar temperde meteen ook de euforie.

In een seizoen waarin de Champions League-finale in München wordt gespeeld, kon FC Bayern München niet met een steviger statement aan zijn Europese campagne beginnen.



Kompany zag zijn manschappen de vloer aanvegen met de Kroaten. "Negen goals is een beetje ongewoon, maar mijn ploeg heeft vandaag met plezier gevoetbald", analyseerde onze landgenoot.



"Ik ben blij voor mijn jongens. Ik heb de doelpunten niet gemaakt, zij wel. Onze energie was goed, de ploeg toonde de juiste, collectieve spirit. Er stonden 11 spelers op het veld die tot het einde gewerkt hebben."



"Uiteindelijk gaat het maar om 3 punten en die zijn belangrijk voor ons", gaat de nieuwbakken topcoach niet zweven. "We staan op kop, maar we hebben nog maar 1 match gespeeld en niet meer dan dat. De volgende wedstrijden zijn belangrijk, we moeten deze lijn blijven doortrekken."





De score had nog hoger kunnen oplopen, want Bayern zag voor de 1-0 nog 2 goals afgekeurd.



Rusten deed Bayern met 3-0, maar kort na de pauze slikte het 2 tegengoals. "Die 2 goals waren een smetje. We incasseerden ze, omdat we een stap te laat kwamen. Dat mag niet gebeuren, daar moeten we aan werken."



"Maar we bleven kalm en maakten er nog een mooie avond van."