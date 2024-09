Ontdekker van Femke Bol volgt Jacques Borlée op als coach van Belgian Tornados

Belgian Athletics moest een opvolger zoeken voor Jacques Borlée, die na bijna 2 decennia de fakkel van de 4x400 doorgeeft, en Rudi Diels, die op pensioen gaat en de 4x100m vrouwen uit handen geeft.



De Belgische aflossingsploegen krijgen richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles een nieuwe structuur met hoofdcoaches en assistent-coaches. Dat berichtte Le Soir vanochtend en is bevestigd aan persagentschap Belga.



De Nederlander Bram Peters is als hoofdcoach eindverantwoordelijke voor alle 4x400 meters, maar zal zich specifiek bezighouden met de Belgian Tornados en is dus de facto de opvolger van Jacques Borlée.



Peters is de ontdekker van Femke Bol en was de laatste jaren assistent-coach onder de Zwitserse hoofdcoach Laurent Meuwly bij onze noorderburen.



Carole Bam wordt assistent van Peters en mag zich in die hoedanigheid blijven richten op de Belgian Cheetahs.