VIDEO - Mountainbikegeschiedenis: wereldkampioen toont kunstjes op rijdende trein

Met de wereldtitel slopestyle had Dawid Godziek nog niet genoeg verwezenlijkt in de mountainbikewereld. Dus besloot de Pool om als eerste ooit zijn kunstjes te tonen op een rijdende trein. Godziek maakte 8 sprongen over 10 wagons terwijl de trein 23 km/u reed, en ze konden allemaal gefilmd worden in een "freeze frame" effect. Bekijk hieronder de spectaculaire beelden.