Het luxeprobleem van McLaren: Norris op 1 is nu logische keuze, "maar Piastri is intrinsiek beter"

vr 13 september 2024 16:07

McLaren heeft een moeilijke knoop doorgehakt en gaat voluit voor Lando Norris in de F1-titelstrijd, zelfs als ploegmaat Oscar Piastri moet wijken. Een definitieve pikorde voor volgend seizoen is het evenwel niet. "Norris heeft nu gewoon de meeste kansen op de wereldtitel", zegt commentator Kris Wauters in Sporza Daily.

Net nu Lando Norris na heel wat lastige jaren bij McLaren de kans krijgt om wereldkampioen te worden, komt zijn jongere teamgenoot steeds nadrukkelijker piepen. McLaren heeft na Monza, waar Oscar Piastri na twee bochten polesitter Norris al te grazen nam, nu toch ingegrepen. Waar mogelijk zal de Brit het voordeel krijgen om de kansen te vergroten om Max Verstappen nog van de wereldtitel te houden. "Het is een moeilijke beslissing om aan een jonge, ambitieuze rijder te vragen om tweede viool te spelen", beaamt Kris Wauters. Maar ergens is het ook gewoon de logica van het F1-klassement respecteren. "Norris ligt nog 62 punten achter op Verstappen. Het is een long shot, maar het is nog mogelijk, al moet alles dan mee zitten. Norris moet gemiddeld 7,75 punten per race goedmaken en Piastri zal indien mogelijk helpen." "Mathematisch is het haalbaar om Verstappen nog het leven zuur te maken", vult F1-kenner Sammy Neyrinck aan. "En dan mag Piastri geen stoorzender worden."

Er is geen eerste of tweede rijder. Maar als je de kans op een wereldtitel krijgt, moet je ervoor gaan. Kris Wauters

Komt McLaren niet te laat met zijn beslissing. In Hongarije en Monza lieten ze al kostbare punten liggen. "Ze waren zo gefocust op het constructeurskampioenschap, waar ze nog 8 punten moeten goedmaken, dat ze nu pas inzien dat ze beide titels kunnen winnen", aldus Wauters. "McLaren heeft altijd de filosofie gehad dat het zijn rijders tegen elkaar laat racen. Er is geen eerste of tweede rijder. Maar als je de kans op een wereldtitel krijgt, moet je ervoor gaan." In Hongarije moest Norris zijn leidersplaats na een strategische fout nog afstaan aan verdiende winnaar Piastri. Zien we vanaf de GP in Bakoe de omgekeerde beweging? "Het was nog te vroeg om in Hongarije een andere keuze te maken. Nu is het wel het goede moment om het te doen. Norris staat 62 punten achter, Piastri 102. De kans dat de Australiër nog wereldkampioen wordt, is veel kleiner."

Op de rem staan?

Oscar Piastri wordt bejubeld als een van de grootste talenten van de voorbije jaren in de Formule 1. Met achtereenvolgens titels in de Formule Renault, Formule 3 en Formule 2 kwam hij dan ook met mooie adelbrieven toe in de koningsklasse. Slikt zo'n ambitieus talent dan zo'n beslissing? "Als ze het hem vragen, zal hij er wel gevolg aan geven", is Kris Wauters overtuigd. "Maar op de rem zal hij ook niet gaan staan", weet Neyrinck. Mark Webber, de manager van Piastri, bewees in het verleden al dat hij zich niet zomaar neerlegde bij een hiërarchie. "Not bad for a number 2 driver", was zijn opmerking aan teambaas Christian Horner na zijn zege op Silverstone in 2010. "Reken maar dat hij Piastri scherp houdt", aldus Wauters. "Je wil geen tweede rijder zijn. Maar McLaren heeft gewoon een betere kans met Norris dit seizoen."

Piastri heeft zich al de evenknie van Norris getoond en heeft een fantastische mentaliteit. Kris Wauters

Piastri zal ook weten dat de tweestrijd met zijn ploegmaat volgend seizoen met een wit blad begint. "Hij is volwassen genoeg om het te begrijpen", zegt Wauters. "Ook al heeft hij de afgelopen 6 races 26 punten meer gescoord dan Norris, staat zijn ploegmaat beter in het klassement." "Het is nu vooral aan Piastri om zich een juiste positie aan te meten binnen het team. Dat heeft hij eigenlijk ook al gedaan. Hij heeft zich al de evenknie van Norris getoond en heeft een fantastische mentaliteit." En ook McLaren legt best ook niet al zijn eitjes in het mandje van Norris. "Piastri is intrinsiek beter dan Norris", is Wauters overtuigd. "Over 2 tot 3 jaar is hij potentieel de beter rijder." "Norris laat zich nog wat te veel leiden door zijn emoties. Op Piastri staat een fantastische kop. Hij is nog maar aan zijn 2e seizoen bezig, Norris al aan zijn 6e. Piastri kan nog veel stappen zetten, zoals hij in zijn bandenmanagement al grote stappen heeft gezet." Een luxeprobleem voor McLaren, dat de komende jaren eerder prijzen moet opleveren dan strubbelingen.