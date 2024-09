Welles-nietesspelletje blijft duren: PSG weigert Kylian Mbappé tot 55 miljoen aan achterstallig loon te betalen

Kylian Mbappé komt 55 miljoen euro tekort op zijn bankrekening. In wat inmiddels een ferme procedureslag is geworden, eist de Franse sterspeler nog een heleboel achterstallige salarissen en bonussen van PSG. Maar zelfs nadat de Franse Pro League LFP tussenbeide kwam, weigert zijn voormalige club te betalen. En zo dreigt de zaak naar de rechtbank te gaan.

Miserie in Parijs.



Kylian Mbappé en PSG liggen op ramkoers. De Franse international, die sinds deze zomer voor Real Madrid uitkomt, eist nog 55 miljoen euro aan achterstallig loon en premies van zijn vorige werkgever.



Maar de Parijse club weigert die fikse som uit te betalen aan zijn voormalige chouchou. Onder de Eiffeltoren zijn ze ervan overtuigd dat de 25-jarige Fransman er in augustus 2023 mee heeft ingestemd om afstand te doen van het bedrag.



Een welles-nietesspelletje dat blijft aanslepen.



Hoewel de Franse Pro League LFP de landskampioen donderdag opgedragen had om die 55 miljoen euro te betalen, maakte de club uit de Franse hoofdstad in een persmededeling meteen duidelijk dat ze niet van plan is tot enige vorm van betaling over te gaan.

Eerder was ook al een bemiddelingsvoorstel van de LFP door de entourage van Mbappé van tafel geveegd. De zaak dreigt zo voor de rechtbank te komen.