Publiekstrekker Femke Bol: "De Memorial voelt als een thuiswedstrijd"

De Memorial Van Damme grossiert in de toppers en Femke Bol is uiteraard een van die kleppers. De Nederlandse kijkt uit naar haar race in Brussel. "Ik liep hier vorig jaar voor het eerst en dit voelde aan als mijn thuispubliek", lacht ze.

"Maar ik voel me weer goed en ik ben klaar om te gaan. Ik heb een week goed kunnen trainen en mijn vorm zal niet plots weg zijn na zo'n seizoen en al het harde werk. Ik heb er heel veel zin in."

Parijs? Het was een heel bijzondere ervaring met veel mooie momenten. Ik houd er echt goeie gevoelens aan over.

Parijs? Het was een heel bijzondere ervaring met veel mooie momenten. Ik houd er echt goeie gevoelens aan over.

Bol schitterde in Parijs, maar op de 400 meter horden eindigde ze in het titanenduel met Sydney McLaughlin-Levrone pas 3e. Kijkt ze dan terug met gemengde gevoelens op de Spelen?

"Neen, heel blije gevoelens", deelt Bol zonder aarzelen. "De horden zijn anders uitgedraaid dan ik had gewild, maar ik heb brons en ben met een volledige collectie naar huis gegaan."

"Het was een heel bijzondere ervaring met veel mooie momenten. Ik houd er echt goeie gevoelens aan over."

Haar partner Ben Broeders stelde teleur in de Franse hoofdstad. "Het was zwaar voor hem. Hij was op zijn best, maar zijn lichaam wilde even niet mee. Maar Ben is heel veerkrachtig."