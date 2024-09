Feest in Zwitserland! Alleskunner Catherine Debrunner en "Silver Bullet" Marcel Hug wheelen naar marathongoud

Op de slotdag van de Paralympische Spelen hebben de Zwitsers Catherine Debrunner en Marcel Hug goud gepakt in de marathon. In de klasse T54, voor G-atleten met een ruggenmergletsel, waren ze elk dominant in hun race. Debrunner steekt zo al haar 5e paralympisch goud op zak in Parijs. Voor Hug is het zijn derde titel op rij op de Paralympische Spelen.

In Parijs reed Debrunner, die in Nederland traint en wat Nederlands spreekt, alles wat ze kon rijden. Op de 400, 800, 1.500 én 5.000 meter ging ze met goud aan de haal. Enkel in de 100 meter werd ze geklopt en pakte ze zilver.

Na 42,125 kilometer finishte ze in 1u41'50". Dat was ruim 4 minuten voor beste verliezer Madison De Rozario, de paralympische kampioen van Tokio.

Wereldrecordhoudster Catherine Debrunner stak er met kop en schouders bovenuit. Al in de eerste 5 kilometer snelde ze in haar eentje weg.

Debrunner was niet de enige Zwitserse die deze ochtend mocht juichen. Haar collega Marcel Hug was even dominant bij de mannen.

Hij rekende vlot af met de 15 jaar jongere Chinees Jin Hua. Met een grote voorsprong bolde hij als eerste over de streep op de Esplanade des Invalides.

Hug, bijgenaamd de "Swiss Silver Bullet", volgt zichzelf op, want ook in Rio en Tokio was hij de beste in het langste atletiekonderdeel. Weinigen deden het hem voor.

Zo heeft de 38-jarige Zwitser dan toch het goud beet. Eerder deze Spelen waren er al zilveren (5.000 en 1.500 meter) en bronzen (800 meter) medailles. Drie jaar geleden behaalde hij goud in al die nummers.

"Het is een grote troost voor mij om een gouden medaille te pakken. Het was mijn doel om er minstens één binnen te halen in Parijs", reageerde Hug.

Of hij ook op de Spelen in Los Angeles (2028) te zien zal zijn, weet de Silver Bullet nog niet.