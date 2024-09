Extra Time vol ongeloof over penaltymissers: "Enorm risico als je al uitgefloten bent" en "dit is geen panenka"

ma 2 september 2024 23:48

Aan tafel bij Extra Time ging het uiteraard over de opvallende penaltymissers op Super Sunday. De panenka van Kevin Rodriguez in Union-Anderlecht ging volledig de mist in en ook Andri Gudjohnsen faalde vanop elf meter in KAA Gent-Antwerp. Een gevolg van het minutenlange wachten voor een penalty genomen mag worden? "Het wordt steeds moeilijker om in die focus te blijven."

Zowel bij Union als bij KAA Gent baalden ze dit weekend om een beslissende strafschopmisser in de toppers tegen respectievelijk Anderlecht en Antwerp. Te beginnen met de meest frappante: de dramatische panenka van Kevin Rodríguez. "Dat was niet zomaar missen, maar nog erger", opende Gert Verheyen. "Hij is te jong om Panenka gekend te hebben", verwees Hein Vanhaezebrouck naar de bezieler. "Want dit is geen panenka."

Je ziet Rodriguez plots vertragen en dan weet Coosemans dat er iets gaat gebeuren. Hoe kom je erbij om zoiets te doen? Hein Vanhaezebrouck

"Er mag geen moment van stoppen in zitten. Rodriguez zie je plots vertragen. Dan weet Coosemans dat er iets gaat gebeuren. Hoe kom je erbij om zoiets te doen?"

"Je mag het doen, als ze goed zijn", vond Verheyen. "Vorig jaar miste hij ook al een strafschop tegen Club Brugge."

Eentje die mijlenver naast het doel vloog. "Dat is erger dan een panenka missen", aldus Filip Joos. "Hij gaat er geen meer trappen, dat is duidelijk."

"Als ik hem op training een panenka zie trappen, zou ik zeggen: dat gaan we niet doen", kwam de trainer in Vanhaezebrouck naar boven. "Of ik duid hem gewoon niet aan als penaltynemer."

Uitgefloten door de eigen fans, maar toch trappen (en missen)

Ook Andri Lucas Gudjohnsen tekende namens KAA Gent voor een gemiste strafschop op Super Sunday. "Als je een penalty trapt, moet je in de focus zitten", ergerde Vanhaezebrouck zich. "Wanneer je naar de scheidsrechter kijkt en je bent niet gelukkig, ben je niet klaar om hem te trappen. En ze hadden hem al uitgefloten daarvoor, dus ik vond het een enorm risico om hem aan te duiden."

Ik zou geen penalty nemen als ik door mijn eigen supporters uitgefloten word. Gert Verheyen

"Achteraf had ik het er ook over met Wouter Vrancken. Die zei dat Gudjohnsen de bal ook had kunnen afgeven aan de nummer twee. Maar welke spits zal dat doen?"

"Als ik door mijn eigen supporters uitgefloten word, zou ik geen penalty nemen", denkt Verheyen. "Hij wil het goedmaken door die binnen te trappen", counterde Steven Defour.

Minutenlang wachten om een penalty te nemen