De jacht is open: Norris pakt pole in Monza, Verstappen pas 7e

Lando Norris heeft zichzelf een uitstekende kans gegeven om de kloof met Max Verstappen te verkleinen in de WK-stand. De winnaar van de GP van Zandvoort start nu ook vanaf de pole in Monza. Titelverdediger Verstappen start pas vanaf de 7e plek.

De opdracht is duidelijk voor Lando Norris: 9 overwinningen op een rij met de snelste ronde en hij duwt Max Verstappen nog van de F1-troon.

Een aartsmoeilijke opdracht, maar de Brit van McLaren gelooft in zijn kansen. Dat toonde hij in de kwalificaties in Monza.

Op het vernieuwde Italiaanse asfalt was het voor veel rijders nog wat zoeken, zeker ook voor Williams-nieuwkomer Franco Colapinto, die Q1 niet overleefde.

Zo kregen we de verwachte teams in Q3: McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull. Terwijl Verstappen klaagde over zijn grip, vlamde Norris naar een tijd van 1'19"327.

In Zandvoort leverde de pole geen uitstekende start op voor Norris, nu hoeft hij evenwel niet af te rekenen met Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen eindigde pas 7e in de kwalificaties.

McLaren-ploegmaat Oscar Piastri start naast Lando Norris op de eerste startrij, al hangt de Australiër misschien nog een straf boven het hoofd voor een "unsafe release" in de pitstraat. George Russell (Mercedes) staat op de 2e startrij met Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Carlos Sainz en Lewis Hamilton staan nog een startrij voor het Red Bull-duo.

De GP staat zondagnamiddag om 16u op het programma. De voorbije twee jaar was Verstappen de beste op het pijlsnelle Italiaanse circuit.