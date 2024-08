Mercedes bevestigt waar iedereen al van uitging: Italiaans toptalent Kimi Antonelli krijgt F1-zitje in 2025

Dat Andrea Antonelli - Kimi voor de vrienden - de opvolger zou worden van Lewis Hamilton zat er al een tijdje aan te komen, ook al droomde Mercedes stiekem nog wel even van Max Verstappen.

De Italiaan geldt als hét toptalent in de autosport en staat al jaren op de radar van Mercedes. Zowel in 2022 als 2023 zette hij 2 titels op zijn palmares, met onder meer het Italiaanse F4-kampioenschap in 2022.

Mercedes besloot om Antonelli de F3, de logische volgende stap, te laten overslaan en meteen de sprong te maken naar de Formule 2. Daar kende hij dit seizoen een moeilijke start, maar intussen heeft de Italiaan wel al 2 zeges behaald voor Prema, waar veel F1-talenten de revue gepasseerd zijn.

Ook het talent van Kimi Antonelli - overigens niet vernoemd naar Kimi Räikkönen - staat buiten kijf, al mist de Italiaan natuurlijk wel ervaring op het hoogste niveau. Dat bleek ook gisteren, toen hij op zijn 18e verjaardag zijn Mercedes in het decor parkeerde tijdens de vrije oefenritten op Monza.

Toch heeft Mercedes alle vertrouwen in het potentieel van Antonelli. "Hij heeft het talent en de snelheid om zich te meten met de top, dat heeft hij al bewezen. We beseffen dat dit een grote stap is voor hem, maar hij heeft tijdens de testen dit seizoen indruk gemaakt op ons. Hij heeft onze volle steun", zegt ploegleider Toto Wolff.

Antonelli zelf is uiteraard in de wolken. "De F1 is een kinderdroom. Ik wil Mercedes dan ook bedanken voor het vertrouwen. Ik moet nog veel leren, maar ik ben klaar voor deze kans", reageert de Italiaan.