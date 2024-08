Medailles van Nederland en Oostenrijk als brandstof voor 3x3-Belgen: "Het motiveert om nog beter te doen"

za 31 augustus 2024 10:47

Na de Olympische Spelen en het EK verschuift de focus in 3x3 opnieuw naar de WorldTour, met dit weekend de manche in Debrecen. De Belgen van Team Riffa zijn zonder Thibaut Vervoort naar Hongarije afgezakt, maar de Belgische scherpschutter gelooft wel in de kansen van zijn ploegmaats na enkele opstekers de voorbije weken.

Het eerste deel van het 3x3-seizoen werd voor de Belgen vooral gekleurd door ontgoochelingen: het team greep naast de kwalificatie voor de Olympische Spelen en kon zich ook niet plaatsen voor het EK. En zo moesten Thibaut Vervoort en co. de voorbije weken lijdzaam toekijken hoe Nederland zich tot olympisch kampioen kroonde en hoe Oostenrijk in eigen land de Europese titel won. Twee sterke landen, maar op een goeie dag altijd binnen het bereik van België. "Wanneer andere landen dan vaste waardes als Servië of Letland een medaille pakken, dan sta je er nog wel eens bij stil dat we echt heel mooie kansen hebben laten schieten", reageert Vervoort, die het positief probeert te bekijken.

Oostenrijk wint het EK in eigen land. En wij hebben in 2026 een EK in België.

"Ik wil dat gebruiken als brandstof, om er nog harder voor te gaan. Want het is dus perfect mogelijk. Oostenrijk wint het EK in eigen land. En wij hebben in 2026 een EK in België. In 3x3 is echt alles mogelijk, het is zo onvoorspelbaar. Dat motiveert mij echt om nog beter te doen." Daarbij helpen alle beetjes, zoals ook een nieuwe trainingslocatie in Antwerpen. Sinds kort kan er voor het eerst sinds lang weer getraind worden op een permanent 3x3-court. Een stapje in de verdere professionalisering van het team. "Dat we nu op een echte 3x3-ondergrond kunnen trainen, is een detail. Maar ik geloof zeker dat zulke kleine details het verschil kunnen maken."

Positieve flow

Terwijl de toplanden elkaar bekampten op de Olympische Spelen en het EK zaten de Belgen evenwel niet stil de voorbije weken. Integendeel: Team Riffa won in Pristina en Lanzarote 2 Challenger-toernooien op rij en dwong op een toernooi in Bratislava ook nog een ticket af voor de WorldTour in Amsterdam. "We hebben daar gedaan wat we moesten doen", nuanceert Thibaut Vervoort die successen. "De topploegen waren op de Spelen. Maar dat neemt niet weg dat wij onze job gedaan hebben op het circuit. Die laatste toernooien zijn wel goed geweest voor het vertrouwen." "Vanaf nu zullen we opnieuw teams tegenkomen met meer kwaliteiten. Maar wij hebben de voorbije weken ook goed kunnen trainen. Het zou heel goed zijn om dat op een goeie manier door te trekken naar de WorldTour-toernooien die er nu aankomen."

Debrecen is de eerste van 5 WorldTours op rij voor Team Riffa. De Hongaarse stad is een bijzondere plek voor de Belgen, want daar wonnen ze 2 jaar geleden voor het eerst een WT-toernooi. Eerder dwongen ze daar ook de kwalificatie af voor de Spelen van Tokio, maar Debrecen brengt de Belgen niet altijd geluk: eerder dit jaar slaagden ze er in Hongarije niet in om zich te plaatsen voor Parijs 2024. "Ik kan niet voor mijn ploegmaats spreken, maar voor mij blijft Debrecen wel een speciaal plekje", zegt Vervoort. "Ik heb er veel herinneringen aan, al blijft die laatste wel moeilijk. Maar dat hoort er ook bij. Daarmee moet je leren omgaan."

We willen het jaar op een goeie manier beëindigen en met een positieve flow naar het volgende seizoen toewerken. Thibaut Vervoort