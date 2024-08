700 km in België, amper 40 bij onze Noorderburen: waarom kleurt de Renewi Tour steeds minder Nederlands?

za 31 augustus 2024 09:08

Krijgen we in 2025 opnieuw Hollandse molens in de achtergrond te zien?

Het Nederlandse Oostburg fungeert vandaag als startdecor voor de 4e rit van de Renewi Tour. Niets bijzonders, wel als je weet dat het de enige keer is dat het peloton de Belgische grens oversteekt. Hoe komt het dat de Nederlandse kilometers zo schaars zijn in de enige WorldTour rittenkoers van de Lage Landen?

40 kilometer op Nederlandse bodem over de hele Renewi Tour.



Opvallend weinig voor een "Belgisch-Nederlandse rittenkoers" van 5 dagen, niet?



"Klopt", begrijpt Christophe Impens van organisator Golazo onze vragende blik. "Ook wij hadden het graag anders gezien, al is het logisch te verklaren door een combinatie van verschillende factoren".



Laat die factoren nu net van hogerhand komen.

Creatief zijn met contracten

De Renewi Tour was tot voor twee jaar een zevendaagse rittenkoers. Tegenwoordig werken de renners slechts 5 etappes af.



"Dat kwam op vraag van de UCI", begint Impens. "Zij willen graag dat vijfdaagse model invoeren in alle kleinere rittenkoersen tegen 2026."



"Als organisatie juichen we dat toe: korte en krachtige rondes zijn altijd leuk voor de spanning. Al heeft dat wel gevolgen."

We moeten onze lopende contracten met de Vlaamse steden respecteren. Christophe Impens, organisatie Golazo

"Die knip van twee dagen zorgt ervoor dat we creatief moeten omspringen met onze lopende contracten. Toevallig was dat grotendeels met Vlaamse steden. Die contracten moeten we natuurlijk respecteren", legt Impens uit.



"Dat is ook meteen de reden waarom er amper in Wallonië gekoerst wordt. In een ideale wereld zitten we vanaf 2026 met een open kalender. Dan kunnen we een nieuwe puzzel leggen, mét hopelijk Ardennenritten."



Zo kan de organisatie ook een completer peloton aantrekken, met etappes voor verschillende profielen. Ook dat moet de spanning opdrijven.

Meer ritten die spek naar de bek van MVDP zijn in de nabije toekomst?

De politie: uw vriend?

Als de lopende contracten één struikelblok zijn, komt de grootste hindernis uit een compleet andere hoek.



Want wie de Renewi Tour al langer volgt, weet dat de Nederlandse kilometers al langer schaars goed zijn.



"In Nederland is de gemotoriseerde politiebegeleiding van wielerwedstrijden extreem gelimiteerd", gaat Impens voort. "Er is maar ruimte voor enkele koersen per jaar."

Koersen organiseren in Nederland is momenteel bijzonder moeilijk door de gelimiteerde politiebegeleiding. Christophe Impens, organisatie Golazo

De wedstrijden in ons buurland sneuvelen inderdaad bij bosjes. Zo doorstond ook een klassieker als de Amstel Gold Race al bange tijden.



"We zitten daar met een administratief én politiek vraagstuk", schetst Impens de penibele situatie.



"De Nederlandse wielerbond probeert dat op te lossen, maar voorlopig is het draagvlak om veel koersen in Nederland te organiseren bijzonder beperkt."

Milan is de voorlopige slokop met 2 ritoverwinningen.

