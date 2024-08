Sven Vanthourenhout "kiest niet voor makkelijkste weg": "Maar rolverdeling op EK is duidelijk"

De bondscoach heeft zijn ei gelegd. Kiezen is altijd een beetje verliezen, maar Sven Vanthourenhout stuurt een vloot sprinters naar Limburg. "Ik moet mijn visie bijstellen en daarom heb ik hen allebei op mijn lijst gezet", zegt hij over de 2 Belgische topsprinters.

"Ik kies niet voor de makkelijkste weg, maar de renners hebben ook recht van spreken. We zitten met 2 topsprinters die het op alle vlakken supergoed hebben gedaan. Ik moet hen ook recht in de ogen kunnen kijken."

"Ik moet toegeven dat het moeilijk was", grijnsde hij nadat hij zijn achttal had onthuld. "Je hebt een visie en dan moet je je afvragen of je het met die visie kan maken. Er waren veel kanshebbers. Ik moest keuzes maken."

De namen staan op papier, maar wat met de rolverdeling? "Ik communiceer met de 8 renners open en duidelijk. Die rolverdeling is al gebeurd."

"Iedereen weet hoe we het in de grote lijnen zullen aanpakken. Iedereen weet in welke rol hij naar het EK gaat. Het is aan hen om daarmee akkoord te gaan en dat is ook gebeurd."

Zal ons land dan op meerdere paarden wedden? "Er liggen scenario's op tafel. Geen sprint is er daar eentje van, net als een spurt met 30 of 100 man."

Een scenario waarbij Merlier de sprint aantrekt voor Philipsen of omgekeerd: bestaat dat ook? "Neen", was de bondscoach duidelijk.

Over de lead-out hoeft ook niet meer gediscussieerd te worden. "Die is klaar, absoluut. Als er in de koers niets gebeurt, wordt die niet veranderd."

Speelt Wout van Aert daarin een rol? "Het is een optie om met hem de koers te maken, absoluut. Met Mathieu van der Poel op de deelnemerslijst heeft hij misschien een bondgenoot."