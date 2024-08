Opvallende samenwerking: Think Pink zal shirt van vrouwenploeg Club Brugge sieren

De Club- familie en in het bijzonder Club YLA, draagt Think Pink een warm hart toe; iedereen kent wel iemand die getroffen wordt door (borst)kanker. De VZW Think Pink, met roots in Brugge, wil met deze samenwerking een jonge, vrouwelijke doelgroep bereiken. Preventief onderzoek bij zichzelf is voor jonge vrouwen cruciaal om borstkanker snel te kunnen detecteren.

CEO Guilian Preud’homme: “Het promoten van een gezonde, actieve levensstijl is een gedeeld DNA van Club YLA en Think Pink. We zijn blij met deze samenwerking ons steentje te kunnen bijdragen in de awareness rond borstkanker en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

Heidi Vansevenant, voorzitter en oprichter VZW Think Pink: "We zijn heel trots dat Club YLA en Think Pink de krachten bundelen in de strijd tegen borstkanker. Tijdens het komend seizoen zet Club YLA enkele acties op touw om meer borstbewustzijn te vragen. In België krijgen jaarlijks 1 op 8 vrouwen of meer dan 11.300 personen de diagnose borstkanker. Daar hopen we samen iets aan te doen."

"Regelmatig bewegen is een van de meest effectieve manieren om het risico op borstkanker te verminderen én bevordert het herstel op borstkanker. Net daarom zit bewegen in het DNA van Think Pink. We hoeven heus niet aan topsport te doen maar durven iedereen wel aan te raden om in beweging te blijven. Borstkanker de wereld uit krijgen, blijft onze droom. Daarom slaan Club YLA en Think Pink nu de handen in elkaar, meteen een sterk signaal in de sportwereld."