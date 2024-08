90 minutes hoopt op kruidige Deadline Day na "fletse" seizoenstart: "We zijn twee weken te vroeg begonnen"

De valse trage

Het is eindelijk zover: 90 MINUTES is terug! En in tegenstelling tot de vaderlandse competitie kan onze favoriete podcast nooit te vroeg starten. Al denken Daan en Tuur daar misschien anders over, want het scoren loopt de laatste weken een pak vlotter voor de medetopschutters uit eerste en tweede klasse. En ook Gilles, Sam en Filip zijn het duidelijk nog niet verleerd om met scherp te schieten.