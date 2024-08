De crash te veel: Williams schuift Logan Sargeant opzij, Franco Colapinto maakt het seizoen af

Dat hij aan zijn laatste F1-seizoen bezig is, was al even duidelijk. Maar nu blijkt dat Logan Sargeant zijn laatste race al heeft gereden. Williams schuift zijn Amerikaanse brokkenpiloot aan de kant. Niet Mick Schumacher of Liam Lawson neemt zijn plaats in, wel Franco Colapinto.

Een gloednieuwe bolide met alle laatste updates ging in vlammen op. Niet verwonderlijk dat de teambazen bij Williams ziedend waren na de crash van Logan Sargeant in de laatste vrije oefensessie vorige week op het circuit in Zandvoort.

De Amerikaan is volgend seizoen zijn plekje al zeker kwijt aan Carlos Sainz, maar nu geeft de renstal in de laatste 9 races van het seizoen iemand anders een kans.

Volgens de tamtam had teambaas James Vowles twee kandidaten klaarstaan. Mick Schumacher en Liam Lawson werden nadrukkelijk genoemd, maar Franco Colapinto heeft het winnende lot getrokken.

De 21-jarige Colapinto is geschoold in de Williams Academy en wordt de eerste Argentijn in de F1 in 23 jaar.

"Dit is een droom die uitkomt", reageert hij weinig verrassend. "Dit team heeft zo'n geschiedenis en we willen weer voorin racen. Ik kan niet wachten om daar deel van uit te maken."