VIDEO - "Wegwezen! Je wagen staat in brand": F1 opgeschrikt door akelige crash van Logan Sargeant

Het werd even oorverdovend stil in Zandvoort. Tijdens de derde oefensessie op het Nederlandse circuit ging Logan Sargeant stevig uit de bocht. Zijn wagen vatte meteen vuur en was bevreemdend hard beschadigd. Gelukkig kon de rijder van Williams zich op tijd uit de voeten maken. "Hij moet er nu uit", zag ook de voorbijrijdende George Russell.

Meteen na de "summer break" staat iedereen weer op scherp in de Formule 1.



Terwijl de rijders aan hun derde oefensessie bezig waren op het circuit in Zandvoort ging het pijnlijk mis bij Logan Sargeant. De rijder van Williams miste een bocht en vloog hard tegen de muur.



Zijn bolide was helemaal naar de vaantjes en vatte ook a snel vuur, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde.



De voorbijrijdende George Russell begreep al snel de penibele situatie en maande zijn collega met zijn hand aan om zich uit de voeten te maken. "Wegwezen! Je auto staat in brand", klonk het in zijn teamradio. Gelukkig kon Sargeant zich op tijd redden uit zijn wagen.



De vangrail moest wel hersteld worden, waardoor de onderbreking het grootste deel van de training duurde. Bij de hervatting hadden de coureurs nog twee minuten om de baan op te gaan. Verschillende piloten, zoals wereldkampioen en WK-leider Max Verstappen (Red Bull), konden hierdoor geen competitieve chrono rijden.