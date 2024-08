VIDEO - "Hoe is het mogelijk!?": Mas bezorgt onze commentatoren schrikmoment met enge slipper in afdaling

De jacht op de rode trui is er een op het scherp van de snede én op het randje van de afgrond. Dat nam Enric Mas wel erg letterlijk. Hij liet een groepje met O'Connor en Roglic achter zich op zoek naar secondengewin, maar ging te wild tekeer in de afdaling. Een enge slipper bezorgde José De Cauwer koud zweet. "Wat was dat? Zoiets wil je écht niet meemaken", deelt onze commentator vol ongeloof bij de beelden.