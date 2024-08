Elise Mertens begint "niet ongeschonden" aan haar 9e US Open: "Maar ik voel me klaar"

zo 25 augustus 2024 13:07

Met een pittige loting en wat blessureleed staat Elise Mertens voor een moeilijke start van de US Open. Toch gelooft de Belgische nummer 1 in haar kansen op het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Elise Mertens begint morgen voorzichtig aan haar 9e US Open. De Belgische nummer 1 heeft last van haar bilspier en moet het in de eerste ronde opnemen tegen haar voormalige dubbelpartner, de Russische Veronika Koedermetova (WTA 46), tot voor kort een voormalige top 10-speelster. "We zullen zien hoe het gaat, want ik ben de afgelopen weken niet ongeschonden doorgekomen. Ik had een geknelde zenuw. Maar met het werk van de fysiotherapeut gaat het goed en ik voel me klaar om te spelen", vertelt Mertens. "Ik heb de afgelopen maand drie toernooien gespeeld, met een paar zware lotingen, een paar nipte nederlagen en ook enkele goede overwinningen." "Ik sta nog steeds rond de top 30 van de wereld (WTA 35, red), wat niet zo gemakkelijk is, vooral omdat er een nieuwe WTA-regel is waardoor ik alleen grote toernooien kan spelen. Dat maakt mijn keuze voor toernooien beperkter, maar de afgelopen weken heb ik me kunnen meten met een aantal goede speelsters." Door die regel, die sinds dit jaar geldt, kunnen speelsters uit de top 30 zich niet meer inschrijven voor WTA 250-toernooien. Ook Elise Mertens, die begin dit jaar nog in de top 30 stond, voelde de gevolgen van die regel.

Mijn doel voor het einde van het jaar is om rond de top 30 te blijven en rechtstreeks geplaatst te zijn voor de Australian Open. Elise Mertens

Ondertussen is Mertens wat gezakt op de ranking, maar door het uitvallen van Ons Jabeur is ze toch reekshoofd op de US Open. In theorie betekent dat een haalbaardere loting, maar met Koedermetova, enkele maanden geleden nog in de top 10, lijkt de praktijk toch anders. "Ik ken haar goed omdat ik een jaar met haar heb gedubbeld”, legt Elise Mertens uit. "Maar ze heeft dit jaar een paar blessures gehad. Ze speelde niet in Toronto of Cincinnati." "Mijn doel voor het einde van het jaar is om rond de top 30 te blijven en rechtstreeks geplaatst te zijn voor de Australian Open. Een plek in de top 20 lijkt te moeilijk. Je moet realistisch zijn. Het algemene niveau is serieus gestegen."



Ook succes in dubbelspel?