Lando Norris vertrekt vanaf poleposition in Zandvoort, Max Verstappen in de McLaren-sandwich

Max Verstappen is er niet in geslaagd om voor eigen volk de poleposition te claimen in de GP van Nederland. De WK-leider moest vrede nemen met de 2e tijd na Lando Norris. Zijn McLaren-ploegmaat Oscar Piastri klokte de derde chrono.

Zandvoort kleurde uiteraard oranje voor Max Verstappen en het werd ook oranje boven, maar niet Oranje boven.

Verstappen was niet opgewassen tegen de sterke McLaren, al verkocht hij zijn huid duur.

De WK-leider deed nog een ultieme gooi naar de pole, maar Lando Norris was 3 tienden sneller.

Met Oscar Piastri op 3 werd het een topdag voor McLaren, al was het verschil met zijn ploegmakker en polesitter Norris navenant.

"Ik heb er het beste uitgehaald", legde Verstappen zich snel neer bij het resultaat. "We misten een beetje snelheid en de wind maakte het lastig. Ik ben tevreden met de 2e tijd."

De wind en regen in Zandvoort deerden Norris duidelijk niet. "Het zag er lastiger uit dan het was. Ik voelde me comfortabel in de auto", haalde hij zijn schouders op.

Maar morgen moet Norris tijdens de GP, normaal in droge en zonnige omstandigheden, Verstappen eindelijk eens zien af te houden in de eerste bocht.

Wie daar geen rol zullen spelen, zijn Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Zij ontgoochelden en overleefden Q2 niet.

Sinds de terugkeer van Zandvoort op de F1-kalender in 2021 was Verstappen nog niet geklopt op Nederlandse bodem, zowel in de kwalificaties als tijdens de race.