David Goffin vol vertrouwen met 32e halve finale uit carrière: "Mijn harde werk loont"

Goffin voelt zich goed: "Ik serveer heel goed, ik raak de bal goed en heb heel veel vertrouwen in mijn grondslagen. Dat is wellicht ook de verklaring waarom ik zo relaxed ben bij de opslag." "Of mijn eerste bal er nu over gaat of niet, ik zoek de diepte op. En dat werkt."

In 2012 bereikte Goffin de kwartfinale in Winston-Salem. "Ik heb er 12 jaar op moeten wachten", lachte hij, "maar ik ben heel gelukkig dat ik hier nu voor het eerst in de halve finales sta."



Voor de beste Belg van de voorbije jaren is het zijn 32e halve finale op de ATP Tour, zijn eerste sinds zijn titel in Marrakech in april 2022.



"Het is fijn om die statistiek te horen. Het zijn niet de cijfers van een Djokovic, Nadal of Federer, maar het betekent toch iets. Ik probeer zo voort te doen en maak op het eind van mijn carrière de balans op."



"Ik hou nog altijd van de competitie. Fysiek voel ik me momenteel ook 100 procent. Ik voel me nog flitsend en sterk. Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt om een goed tennisniveau te behalen en ik ben gelukkig dat dat zich deze week uitbetaalt."



Voor een ticket voor de finale moet de tennisser uit Luik voorbij de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-58), het 10e reekshoofd.