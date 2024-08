In bloedvorm naar US Open: David Goffin plaatst zich na knalprestatie voor halve finale in Winston-Salem

Is David Goffin op weg naar een fraai seizoenseinde? Onze landgenoot maakt alvast indruk op het toernooi van Winston-Salem. In de kwartfinale gunde Goffin zijn tegenstander Rinky Hijikata amper 4 games.

"Dit is te goed van David Goffin."

Ook het officiële X-account van de ATP is de bloedvorm van onze landgenoot niet ontgaan. De 33-jarige Luikenaar is aan een uitstekende week bezig in Winston-Salem, het laatste toernooi van Goffin voor de US Open.



Zeker in zijn kwartfinale tegen de Australiër Rinky Hijikata (ATP-65) maakte de Belg indruk. Met 6-1 en 6-3 gunde hij zijn tegenstander amper 4 games.

Om een plaats in de finale neemt Goffin het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP-58).

Het is overigens de eerste keer sinds hij in april 2022 de toernooizege in Marrakech op zak stak, dat Goffin zich bij de laatste vier schaart op een ATP-toernooi.