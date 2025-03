Tom Boonen verdedigt kopstoot van Milan in Brugge-De Panne: "Anders hadden ze op een hoop gelegen"

De kopstoot van Jonathan Milan (Lidl-Trek) in volle finale deed gisteren heel wat stof opwaaien na de Classic Brugge-De Panne. Tom Boonen neemt het op voor de bonkige Italiaan. "Wat Milan deed, was duidelijk zijn", vertelt hij in Wielerclub Wattage.

Jan Bakelants zat in het kamp dat Milans actie ten strengste afkeurde.

Het is veel veiliger om je hoofd te zetten dan met je armen beuken uit te delen.

Het is veel veiliger om je hoofd te zetten dan met je armen beuken uit te delen.

Als Milan die kopstoot niet had gegeven waren ze volgens Boonen waarschijnlijk tegen de vlakte gegaan.

"Het is veel veiliger om je hoofd te zetten en te steunen dan dat je met je armen beuken begint uit te delen. Want in dat laatste geval geraak je uit balans."

"Wat Milan doet, is duidelijk zijn. Onduidelijkheid zorgt voor valpartijen", weet Boonen.

"Als Milan en Kristoff tegen elkaar hadden gehangen en allebei niet goed wisten of ze de ander zouden doorlaten, dan had er 1 van de 2 in de remmen moeten gaan. Met het gevolg dat ze op een hoop hadden gelegen."