Olympisch kampioen Armand Duplantis springt meetingrecord van 6,15 meter in binnenstad van Lausanne

Armand Duplantis was bij 6 meter zeker van de overwinning van de avond. Sam Kendricks was net als in Parijs goed voor de tweede plaats, de Amerikaan sprong 5,92 meter.



Er was heel wat publiek komen opdagen in de wijk Ouchy aan de oevers van het Meer van Genève. Zij zagen Duplantis de lat op 6,15 meter leggen. De Zweed wilde zijn meetingrecord van 6,10 meter verbeteren.



En bij zijn derde en laatste poging lukte dat ook. "Ik was redelijk moe, maar het publiek trok me erdoor. Ik moet het dankbaar zijn. Ik spring hier graag", reageerde de man die in Parijs zijn goud extra in de verf zette met een wereldrecord van 6,25 meter.



"Weer springen na een geweldige prestatie, zoals ik die leverde op de Spelen, is altijd zenuwslopend. Maar ik maakte er het beste van en genoot van de avond." Een nieuwe poging op een wereldrecord liet Duplantis voor wat het was.