Bashir Abdi gaat de strijd aan met olympische kampioen in marathon van New York

De New York Marathon heeft de komst van Bashir Abdi aangekondigd. De olympische vicekampioen zal er in duel gaan met de olympische kampioen Tamirat Tola. Het wordt de eerste deelname van Abdi in New York.

Bashir Abdi heeft nog niet lang kunnen genieten van zijn zilveren medaille, maar zijn volgende doel is al bekend. Op 3 november zal hij voor het eerst aan de start staan van de marathon in New York.



Abdi krijgt er concurrentie van onder anderen de olympische kampioen Tamirat Tola. Tola won vorig jaar de marathon van New York en kan zich dus opvolgen. Ook Evans Chebet zal te bewonderen zijn in de straten van New York. Hij heeft het snelste persoonlijk record van alle deelnemers.



De marathon in New York levert meestal geen toptijden op, maar is samen met die van Londen wel de de meest prestigieuze marathon ter wereld. De winnaar strijkt er naast de eer met 100.000 dollar ook een mooie som geld op.



Koen Naert werd vorig jaar 5e, maar staat niet op de startlijst voor dit jaar.