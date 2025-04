LIVESTREAM (14.40 u): Standard rekent voor bekerfinale op ploeg in vorm, De Neve net op tijd fit bij Anderlecht

De Neve is terug

Bij Anderlecht is Laura De Neve net op tijd helemaal fit om aan de bekerfinale te beginnen. De Neve had een blessure die haar weghield bij de Red Flames voor de later onvergetelijk wedstrijd tegen Engeland. Zij neemt de plaats in van Tine De Caigny, die naar de bank verhuist. De andere 10 namen zijn dezelfde die de 1-0-zege tegen Club YLA in de play-offs over de streep trokken.





Ook bij Anderlecht is het uitkijken naar de voorhoede. Daarin zijn er veel speelsters die efficiënt zijn. Vanzeir, Bennink, Helsen, Wijnants en Minnaert, die op de bank begint, hebben samen al meer dan 40 doelpunten gemaakt in de competitie.