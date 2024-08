De verklaring voor haar opgave? Mieke Docx test positief op corona

Mieke Docx heeft positief getest op corona. Dat liet de Belgische wielrenster zelf weten via Instagram. Docx gaf zaterdag op in de voorlaatste rit van de Tour de France Femmes. De positieve test kan daar een verklaring voor zijn.

Tijdens de 6e rit van de Tour de France Femmes moest Mieke Docx al een strijd tegen de klok leveren om op tijd binnen te komen. Dat lukte, maar een dag later moest Docx toch opgeven.



Nu lijkt er een verklaring gevonden te zijn voor haar mindere prestaties. Docx liet namelijk via Instagram weten dat ze positief getest heeft op corona.



"Met pijn in het hart moest ik opgeven in de Tour", klinkt het bij Docx. "Ik heb positief getest op Covid, dus mijn lichaam was daar waarschijnlijk al een paar dagen tegen aan het vechten."



"Bedankt voor de lieve berichten. Ik kom terug", besloot Docx strijdvaardig.