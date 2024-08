Van schijnbaar verloren positie naar trofee: Leverkusen wint Supercup na straffe ommekeer

In een penibele situatie weet Bayer 04 Leverkusen maar al te goed wie het kan opbellen. Patrik Schick, de man die vorig seizoen al te vaak de ongeslagen reeks van 51 wedstrijden in stand hield in de slotminuten, was ook nu weer op de afspraak.

Met een mannetje minder (na een onbezonnen tackle van de Franse nieuwkomer Martin Terrier) zat Leverkusen bij 1-2 in vieze papieren, maar drie minuten voor tijd sloeg Schick toe.

Hoe konden ze dit nog uit handen gegeven? Dat zag je ze denken bij vicekampioen Stuttgart, voor de gelegenheid de tegenstander in de eerste Supercup sinds 2011 zonder Bayern München.

Stuttgart had een vroege openingstreffer van Boniface snel kunnen uitwissen dankzij Enzo Milliot. Stendel had ook nog op de paal geschoten en Deniz Undav buitte de man-meer-situatie alsnog uit.

Maar het volstond dus niet voor Stuttgart. In de strafschoppenreeks bleef de landskampioen foutloos, terwijl Stuttgart twee keer faalde. Met een comeback - stilaan het keurmerk van Xabi Alonso en Leverkusen - zijn de eerste zege en trofee van het seizoen binnen.