QUIZ: Ken jij de laatste Belgische ritwinnaars in de Ronde van Spanje?

Kraait een landgenoot straks victorie aan het einde van de eerste Vuelta-dag? Wout van Aert, die debuteert in de Ronde van Spanje, heeft zijn zinnen gezet op de openingstijdrit. Bij ritwinst voegt hij zich bij deze lijst van Belgische ritwinnaars in de 21e eeuw. Test in onze quiz of jij hen allemaal kan opsommen. Als extra tip krijg je het totaal aantal ritzeges van de renner in de Vuelta.