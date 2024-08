Niet in België, wel over het Kanaal: Remco Evenepoel bereidt zich in Groot-Brittannië voor op EK en WK

Zoek binnenkort niet naar Remco Evenepoel in de Renewi Tour. De kersverse olympische kampioen past voor de vijfdaagse in ons land en kiest voor de Ronde van Groot-Brittannië als voorbereiding op het EK en het WK. Die keuze hing al even in de lucht, maar werd vanavond ook officieel bevestigd door de Britse rittenkoers.