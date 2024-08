Daley Blind zwaait na 108 interlands af bij Nederland: "Een nieuwe, talentvolle generatie dient zich aan"

Drie jaar na zijn debuut voor Oranje had Daley Blind zijn vader Danny, die tussen 1986 en 1996 42 interlands speelde, al geëvenaard.

De teller van Daley zou nog wat langer lopen. Op het afgelopen EK in Duitsland speelde hij in de achtste finale tegen Roemenië zijn 108e interland. Na 11 jaar als international houdt hij het nu voor bekeken.



"Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer te mogen aantrekken", schrijft Blind op X. "Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen blijven trekken."

"Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel mooie momenten. Die koester ik. Een nieuwe, talentvolle generatie dient zich aan en na een goed gesprek met de bondscoach is het tijd om mij volledig te gaan focussen op mijn club en mijn gezin."

Blind was erbij op de WK's van 2014 en 2022 en de EK's van 2020 en 2024. Slechts vier Nederlanders hebben meer interlands op hun palmares voor Nederland.