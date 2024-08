"Onze fans doen sowieso beter dan Nederlanders!": Tourpeloton verlekkert zich op eerste passage door België

Voor het eerst in de geschiedenis van de (vernieuwde) Tour de France Femmes strijkt de prestigieuze rittenkoers neer op Belgische wegen. Daar verlekkeren heel wat landgenotes, maar ook Nederlandse rensters zich op. "In Nederland waren de fans overweldigend, maar België zal niet onderdoen", voorspelt Marianne Vos.

"De sfeer was de afgelopen dagen echt on-on-ongezien! Het bezorgde ons allemaal kippenvel."

Aan het woord is Lotte Claes. De Belgische klimster van Arkéa - B&B Hotels is helemaal klaar voor een mini Luik-Bastenaken-Luik aan het einde van rit 4 in de Tour.

En ze is niet de enige Belgische die uitkijkt naar de steun van landgenoten. "Het gaat heel speciaal zijn", denkt ook Justine Ghekiere. "Gaan onze fans beter doen dan de Nederlanders? Sowieso, ik geloof erin!"

Fauve Bastiaenssen vult aan: "Ik verwacht niets minder van België, hét koersland bij uitstek."