Nederlandse beachvolleyballer blikt in tranen terug op veelbewogen Spelen: "Dat ene moment dacht ik: is dit het me waard?"

di 13 augustus 2024 14:24

Máánden is er veel over hem gesproken, maar zei hij zelf niks. Tot nu. Beachvolleyballer Steven van de Velde heeft voor het eerst teruggeblikt op zijn veelbewogen Olympische Spelen. De Nederlander vertelt dat hij aan stoppen dacht in Parijs: "Het was een heftige ervaring, eentje die ik nog niet volledig heb verwerkt", zegt hij.

Geen deelname aan de Spelen die meer beroering veroorzaakte dan die van Steven van de Velde. 10 jaar geleden werd de Nederlander veroordeeld voor de verkrachting van een minderjarige en zat hij ruim een jaar in de cel. Een verhaal waar veel internationale media in de aanloop naar de Spelen groot mee uitpakten en bijgevolg heel wat ophef veroorzaakte. Van de Velde groeide uit tot een paria in Parijs en werd door een groot deel van het publiek uitgejouwd tijdens zijn matchen. De Nederlander zou uiteindelijk, samen met zijn partner Matthew Immers, sneuvelen in de achtste finales.

Op een persmoment in Den Haag blikte de beachvolleyballer, die tijdens de Spelen niet met de media sprak, voor het eerst terug op alle heisa. Onder meer bij de Nederlandse publieke omroep NOS. "Het was een heftige ervaring, eentje die ik nog niet volledig heb verwerkt", vertelde Van de Velde, die de vraag kreeg of hij nog een keer zou deelnemen aan de Spelen. "De conclusie kan zeker zijn: dit is het niet waard. Zeker ook voor mijn familie, dus ik neem ook zeker hun oordeel mee."

Want Van de Velde had het vooral moeilijk met de impact van alle commotie op zijn omgeving. Zeker toen Britse tabloids een foto van zijn huidige vrouw bij de artikels plaatsten. "Toen brak ik", zei de beachvolleyballer in tranen tegenover De Telegraaf. "Ik heb iets fout gedaan, tien jaar geleden. Dat moet ik nemen. Maar mensen om mij heen pijn doen - of het Matthew is, of mijn vrouw, mijn kind... dat gaat voor mij gewoon echt te ver. Dat is zeker een moment waarop ik dacht: is het me dit waard?"

Kap-moment

Van de Velde deelde dat hij meerdere keren overwoog om niet (meer) deel te nemen aan de Spelen. "Ik heb zeker wel een kap-moment gehad", gaf hij toe bij de NOS. "Zowel voor het toernooi als tijdens. Maar ik dacht: ik ga anderen niet de macht geven hoe ze mij weg kunnen pesten of weg kunnen krijgen." Van de Velde vond alle ophef jammer. "Het is tien jaar geleden, ik heb meer dan honderd toernooien gespeeld", aldus de Nederlander, die ook begrip toont. "Ik snap dat het een vraagstuk is: mag iemand met zo'n verleden op zo'n podium staan. Dat is een legitieme vraag." "Iemand kan me voor altijd verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd. Dat is oké, daar heeft iemand recht op, maar ik probeer me te focussen op dat waar ik wel invloed op heb. Ik weet dat dit de rest van mijn leven een rol zal spelen. Dat moet ik accepteren, want ik heb een fout gemaakt."

Als ik bedenk hoeveel ik bezig was met randzaken... Het heeft invloed gehad. Steven Van de Velde

De beachvolleyballer vertelde dat hij tijdens de storm een houvast vond bij zijn omgeving. "Ik ben inmiddels dertig, ben getrouwd, heb een kind, ik heb een heel fijn leven. Indrukken van anderen, van sociale media doen er niet meer toe. Maar stel ik was twintig geweest, dan was het een hele andere situatie geweest." Van de Velde merkte wel dat de rel een impact had op zijn spel. "Als ik bedenk hoeveel ik bezig was met randzaken... Het heeft invloed gehad. Ik heb het ook met mijn vrouw besproken en heb aan mensen gevraagd geen dingen naar me door te sturen. Maar ik kreeg toch steunbetuigingen 'klote voor je, sterkte'. Dat is heel lief, maar zo was ik er toch even mee bezig."