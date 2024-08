Geen lucratieve 3x3-match tegen voormalige NBA-spelers voor gouden Nederlanders: "De FIBA is bang"

di 13 augustus 2024 14:10

De Nederlandse 3x3-basketballers die goud wonnen in Parijs zien een lucratieve exhibitiematch in de VS door de neus geboord. Worthy de Jong en co. konden daar een aardige cent verdienen, maar de FIBA steekt er een stokje voor. "Politiek primeert en dat is zonde", klinkt het bij de Amerikanen.

Het was een van de kippenvelmomenten tijdens de voorbije Olympische Spelen: de game-winner van de Nederlander Worthy de Jong in de finale van het 3x3-basketbal bij de mannen. Een dag na die thriller kwam er voor de Nederlanders al een lucratief aanbod uit de VS: een wedstrijdje tegen een All-Star Team uit de Big 3, een Amerikaanse 3x3-competitie waarin tal van overjaarse NBA-spelers aan de slag zijn. "Of we nu volgens de Big 3-regels spelen of volgens de FIBA-regels: het maakt niet uit. Onze spelers zullen gegarandeerd winnen", klonk het zelfzeker bij Big 3.

Een van de bezielers van Big 3 is de bekende Amerikaanse rapper Ice Cube. De competitie beloofde om alle reiskosten van de Nederlanders te dekken. Voor de winnaar van het duel tussen de olympische kampioen en de Big 3 All-Stars zou er een cheque van 150.000 dollar klaarliggen. "Het klinkt zeker goed, we gaan erover praten", reageerde olympische held Worthy de Jong over het lucratieve voorstel vanuit de VS. De wedstrijd zou plaatsvinden op 18 augustus in Boston. Maar zover zal het dus niet komen, want de internationale basketbalbond FIBA steekt een stokje voor de wedstrijd. Dat laat Jeff Kwatinetz, de voorzitter van Big 3, weten op sociale media.