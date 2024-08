Voetbal Vlaanderen lanceert gedragscode voor ouders van jeugdspelers: "Zij hebben een sleutelrol"

Vorig seizoen behandelde het Disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen 7.181 gevallen van verbale of fysieke agressie tijdens wedstrijden. Dat zijn er zo'n vijf procent meer dan het seizoen daarvoor, "een jammere evolutie die Voetbal Vlaanderen een halt wil toeroepen", aldus Philippe Rosier, algemeen directeur van Voetbal Vlaanderen.

"Het stijgend aantal meldingen is toe te schrijven aan de groeiende bekendheid van ons meldpunt. We stellen vast dat het vandaag lang niet meer alleen het slachtoffer van agressie is dat het incident meldt. Steeds vaker kaarten getuigen een geval aan. Maar die incidenten moeten omlaag vanaf dit seizoen."

Vorig seizoen introduceerde Voetbal Vlaanderen het fairplayklassement in de jeugdreeksen, waarbij tegenstanders elkaar een score konden geven. Volgens de Vlaamse sportfederatie nam de fair play bij de jeugdspelers doorheen het seizoen daardoor sterk toe.

Tijdens de eerste seizoenshelft behaalden 6 op de 10 ploegen een fairplayscore van meer dan 90%, tegen het einde van het seizoen steeg dit aantal naar 7 op de 10 ploegen. Voetbal Vlaanderen verwacht dat dit aantal dit seizoen nog verder toeneemt en wil met het charter nu een soortgelijk effect creëren bij de ouders.