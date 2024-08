Evenepoel is nog niet verzadigd: "Volgende week is die hyperfocus er weer, alles op het WK"

zo 11 augustus 2024 11:53

Op zijn fandag gisteren in Schepdaal maakte Remco Evenepoel ook even tijd voor de pers. "Een week vakantie was hoognodig, maar ook genoeg om de batterijen weer op te laden", vertelde de dubbele olympische kampioen aan onze man.

Remco Evenepoel trok de dag op gang om 9 uur in de ochtend met de R.EV Ride. "Dat ritje viel niet meteen mee. Weer 5 uur op de fiets zitten was best pijnlijk na een week vakantie. Het was afzien op het einde. Maar ik heb ervan genoten, het was fijn om zoveel volk te zien."



Hoe kijkt de Belgische held ondertussen naar zijn 2 olympische titels, eentje in de tijdrit en eentje in de wegrit? "Het moet nog allemaal binnenkomen, maar ik besef wel dat het speciaal is. Dus ik ben heel tevreden en vereerd."



"De Tour én de 2 competities op de Spelen waren echt het doel. Ik ging 2 keer vol voor de medailles, maar 2 keer goud was echt een plus. Ik ben heel trots."



Zijn gouden wegwedstrijd heeft hij niet meer herbekeken. "Ik was op vakantie, ik hield het bij de samenvatting", lachte Evenepoel.



Op zijn lauweren zal hij niet rusten. "Mijn rust zit er al op. Van zondag tot en met zaterdag heb ik niks gedaan en van een fijne vakantie met Oumi genoten. Ik heb een week op de strandstoel gelegen, dat was eens hoognodig."

Ik kan me zeker nog opladen voor wat nog komt. Dat is een automatisme bij mij. Remco Evenepoel