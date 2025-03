Moet Tim Merlier sleutelen aan programma na zware val in De Panne? "Hij heeft wonde aan zijn knie"

wo 26 maart 2025 18:17

Tim Merlier was een van de slachtoffers in de slotkilometer.

Wie in de slotkilometers van Brugge-De Panne recht bleef, mocht zich gelukkig prijzen. Tim Merlier hoorde helaas niet bij dat groepje en maakte een stevige smak. "Hij vroeg via de radio onmiddellijk naar de dokter en dat is nooit een goed teken", hield sportdirecteur Iljo Keisse zijn hart vast.

Pure hectiek en de ene smak na de andere. Dat was de pijnlijke samenvatting van het slot in de Classic Brugge-De Panne. Vooral de laatste valpartij - met een heel pak sprinters - was een zware. Ook Europees kampioen Tim Merlier raakte erbij betrokken. Hij kreeg een stevige beuk in zijn linkerzij en werd zo over de wegversmalling gekatapulteerd. In de auto van Soudal - Quick Step was de paniek meteen aanwezig. "Het enige dat je hoorde in de wedstrijdradio was valpartij, valpartij, valpartij en nog een valpartij", zei Iljo Keisse aan de ploegbus. "De eerste 3 zijn we heelhuids doorgeraakt, maar de laatste was wel een serieuze en daar is Tim ook serieus geraakt. Voor ons was dat meteen het einde van de wedstrijd."

Het zal een beetje afwachten zijn wat de dokter zegt voor de volgende dagen en weken. Iljo Keisse

Wat ging er volgens Keisse precies mis? "Hij probeerde nog op te schuiven, want zat wat uit positie. En dan gaat het allemaal heel snel, maar hij vloog wel erg ver." "Hij vroeg via de radio onmiddellijk naar de dokter en dat is nooit een goed teken. We hebben hem in de auto gestoken en hij zit nu in de bus met de dokter voor de eerste zorgen."

Hoe zwaar de schade precies is bij Merlier, kunnen ze voorlopig nog niet inschatten. "Het zal een beetje afwachten zijn wat de dokter zegt voor de volgende dagen en weken." "Het zijn wel iets meer dan schaafwondes. Hij heeft een heel diepe wonde aan zijn knie, waar ze nu aan bezig zijn. We zullen zien."

Wonder boven wonder

Keisse liet na de update over Merlier zelf ook eens zijn licht schijnen over de chaotische finale. En toegegeven: helemaal verrast was hij niet. "Vanochtend tijdens meeting had ik nog gezegd: "het is zó gevaarlijk, dat er meestal niets gebeurt". De laatste jaren is het eigenlijk wonder boven wonder altijd heel goed gegaan en vandaag is het gigantisch misgegaan." "Vier valpartijen op 2,5 km is toch wat van het goeie te veel. Voor een koers van dit niveau, dé sprintersclassic, is het een beetje een onaanvaardbare finale." "Iedereen gaat nu natuurlijk op tafel kloppen en zeggen dat dit niet kan. En dat klopt eigenlijk kan het ook niet, al ging het de voorbije jaren goed."

Het was beter geweest met wind in De Moeren, dan was alles daar al in brokken gereden. Iljo Keisse