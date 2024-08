Snoop Dogg luidt olympisch debuut breaking in, Mad Max ziet Ami eerste (en enige?) titel veroveren

Breaking heeft zijn intrede gemaakt op de Olympische Spelen. Ami uit Japan kaapte het allereerste goud weg. Onze B-girl Mad Max was erbij.

De B-girls en B-boys mogen voor het eerste hun ding doen op de Olympische Spelen. Onze Mad Max (Maxime Blieck volgens haar paspoort) kon zich niet plaatsen, maar ze wilde er wel graag bij zijn in Parijs.

"Dit kon ik niet missen", vertelt ze in het Parc Urbain op de Place de la Concorde. "Enerzijds heb ik het een plaats gegeven dat ik hier niet sta, anderzijds ben ik heel dankbaar dat ik het toch mag meemaken."

"Ik heb wel veel mensen moeten laten weten dat ik niet zou deelnemen", lacht Mad Max. "Ze dachten allemaal dat ik hier ook zou staan."

In Parijs zag Mad Max de Japanse B-girl Ami naar het allereerste goud schitteren. In de finale won ze de battle van de 17-jarige Litouwse Nicka, die vorig jaar wereldkampioene werd in Leuven.