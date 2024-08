Servisch president Vucic belooft Novak Djokovic een museum in hoofdstad Belgrado: "Attractie"

wo 7 augustus 2024 14:03

Als alles goed gaat, zal in 2027 in de Servische hoofdstad Belgrado een museum gewijd aan Novak Djokovic geopend worden. Dat maakte president Aleksandar Vucic vandaag bekend. "Mallorca heeft een Rafael Nadal-museum. Novak is groter dan Nadal." Djokovic won in Parijs olympisch goud en verwezenlijkte zo de golden career slam.

Novak Djokovic won in zijn rijke carrière 24 grandslamtoernooien: 10x Australian Open, 3x Roland Garros, 7x Wimbledon en 4x US Open. Geen man deed beter.



Alleen die olympische titel ontbrak op het palmares van de 37-jarige tennisser. Tot afgelopen weekend. In een spannende finale versloeg de nummer 2 van de wereld nummer 3 Carlos Alcaraz na 2 tiebreaks.



Dat betekende nog een extra boost voor de plannen van de president. "We hebben net de eerste besprekingen afgerond over de bouw van het Novak Djokovic-museum, dat een nieuwe attractie voor de stad zal zijn."



"We gaan tonen wat Djokovic voor ons land heeft gedaan en tegelijkertijd toeristen aantrekken. Mallorca heeft al een Rafael Nadal-museum. Novak is groter dan Nadal." De Spanjaard won 22 grandslamtitels.

Ik mag degene zijn die de gouden medaille vasthoudt, maar ik wil dat elke Serviër weet dat ze van ons allemaal is. Novak Djokovic