De Haaland van het hockey, eenzame hoop op medaille en een woestijnderby: de ones to watch vandaag

De Olympische Spelen kabbelen stilaan naar het einde, maar daarom worden de atleten er niet minder straf op. Een speerwerper die de druk van een natie op zijn eenzame schouders draagt, een Nederlandse goalgetter in het hockey en een vertrouwd voetbalgezicht: elk verdienen ze op hun manier uw aandacht op donderdag.

Belgisch getinte woestijnderby

Hoeft de meest waardevolle speler van de Jupiler Pro League eigenlijk nog een introductie nodig? De ster van Bilal el Khannous (20) schijnt al langer helder aan de hemel.



Ook bij Marokko koesteren ze hun goudhaantje. El Khannous hoort al eventjes bij de A-selectie van de Noord-Afrikanen - zo maakte hij ook minuten op het voorbije WK in Qatar - maar voor de Olympische Spelen fungeert hij nog eens als draaischijf van de U23.



Met succes: in de groepsfase gingen Argentinië en Irak voor de bijl, tegen Oekraïne werd nipt verloren. In de kwartfinale werden de Verenigde Staten dan weer met een droge 4-0 naar huis gespeeld.



Steeds met de Genkie ter waarde van 30 miljoen euro in de ploeg.



Er is trouwens nog meer "Belgisch" geweld te zien bij de Marokkanen: El Ouahdi is net als bij Genk ook in deze ploeg de linksback, El Azzouzi speelde vorig seizoen dan weer sterk bij Union.



Tegen de USA pakte El Khannous wel zijn tweede geel van het toernooi. Daardoor moest hij lijdzaam toezien hoe regerend Europees kampioen Spanje in de halve finale op en over Marokko ging. Een serieuze domper voor voetbalgek Marokko, dat vol voor olympisch goud ging.



Toch zullen El Khannous en co hun kopje niet zomaar laten hangen. In de "woestijnderby" tegen Egypte zal er nog ferm gebikkeld worden om het brons.



Opnieuw met Bilal tussen de lijnen deze keer. Levert het de winnende formule op?

Bilal El Khannous, hier uiterst rechts op de foto.

Timing: de kleine finale om het brons tussen Egypte en Marokko start om 17.00 uur (livestream)

Speerwerper met 235 miljoen ogen op de rug

0 medailles voor Pakistan op deze Olympische Spelen.



Maar ean één man om daar verandering in te brengen: speerwerper Arshad Nadeem.



En of hij dat in zijn mars heeft: Nadeem is nog maar de tweede Aziaat ooit die verder kon werpen dan 90 meter.



Al had het niet veel gescheeld, of hij was een cricketspeler geworden. Eén van de populairste sporten in zijn thuisland.



"Hij kon door zijn enorme lengte en kracht alle teams in zijn eentje uitschakelen", vertelde zijn broer Shahid daar ooit over. "Maar onze vader hield er niet van: zijn ploegmakkers teerden allemaal op het harde werk van zijn zoon."



Dankzij schooltoernooien leerde Nadeem uiteindelijk atletiek kennen. De rest is geschiedenis.



Wat Nadeem als atleet kenmerkt, is zijn ongelooflijke mentale kracht en nederigheid. Bewijs daarvan is een filmpje dat hij voor de Spelen postte op zijn sociale media waar hij zichzelf afpeigert in 45 (!) graden Celsius.

Zijn grootste tegenstander wordt de Indiër Neeraj Chopra, die van alle finalisten de beste seizoensbeste heeft: hij kon de speer al 89,34 meter ver gooien.



Al heeft Nadeem het grootste respect voor zijn concurrent: "Het geeft me enorm veel vreugde dat ik op het grootste toneel met Chopra mag acteren. Ik hoop dat we onze landen wereldwijd kunnen laten schitteren."



Alle ogen van de 235 miljoen Pakistanen zullen ongetwijfeld voor even op hem gericht zijn.



Timing: finale speerwerpen mannen start om 20.25 uur (livestream)

De Haaland van het hockey

Duco Telgenkamp is niet Noors, wel een apetrotse Nederlander.



Met zijn 22 lentes is hij één van de jongste spelers in de selectie van Oranje. Toch rust de hoop van de Nederlandse hockeynatie op zijn schouders.



De laatste olympische titel dateert al van bijna een kwart eeuw geleden, toen in Sydney. Onze noorderburen snakken dus naar een nieuwe gouden plak, en daar moet Telgenkamp voor zorgen.



Het rastalent werd dit seizoen met zijn ploeg Kampong kampioen van Nederland én in 2023 werd hij ook al Europees kampioen met de nationale ploeg. Waar hij zich ook nog eens tot topschutter kroonde, nota bene met 6 goals.



In zijn nog prille carrière bij Oranje wist hij in 28 matchen al 19 keer te potten. Ook op clubniveau benadert hij een gemiddelde van bijna één goal per match.



Vandaar de vergelijking met zijn spitsencollega Erling Haaland in het voetbal. "Ik weet waarom ik topschutter werd", klonk het na de finale zelfzeker als een echte winnaar.



Als Louis van Gaal iets zegt, dan luister je. Duco Telgenkamp

Maar daar stopt het niet voor Telgenkamp, die trouwens ook graag een potje bokst met zijn vrienden in Den Haag.

"8 augustus - de dag van de finale - staat met rood aangeduid in mijn agenda", vertelde de Nederlander al even voor Parijs. "Ik heb enorm veel vertrouwen in onze Olympische Spelen."

Vlak voor de gewonnen kwartfinale (2-0) tegen Australië kreeg Oranje trouwens bijzonder bezoek: Louis van Gaal kwam de vlam in de kleedkamer nog wat extra aanwakkeren met een bevlogen speech. Iets wat blijkbaar indruk naliet op Telgenkamp: "Als hij iets zegt, dan luister je. Met zijn charisma pakt hij je helemaal in. Ik vond het fantastisch dat Van Gaal de tijd nam voor ons." Benieuwd of de blonde Duco vanavond extra gemotiveerd is om opnieuw een paar ballen binnen te jassen.

