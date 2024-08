Toptransfer in vrouwenpeloton: Juliette Labous verlaat na 8 jaar DSM-Firmenich PostNL voor FDJ-Suez

Juliette Labous is de leading lady van het Franse wielrennen. Ze veroverde dit jaar de Franse titel op de weg, in 2020 was ze al Frans kampioene tegen de klok. De klassementsvrouw reed al een pak ereplaatsen bij elkaar in klimkoersen als Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl.



In de Tour de France eindigde ze 4e in 2022 en 5e in 2023, in de Giro vorig jaar eindigde ze tweede achter Annemiek van Vleuten.



"Ik droom elke dag van nieuwe avonturen en nieuwe successen en die droom brengt me nu bij deze ploeg", klinkt het bij Labous in een welkomstvideo.



Op de Spelen in eigen land in Parijs viel Labous net naast het podium in de tijdrit.



Labous zette haar eerste koersstapjes in het BMX, daarna volgde het veldrijden, maar het was op de weg dat ze het best uit de verf kwam. Ze tekende bij FDJ een contract van 2025 tot en met 2027.