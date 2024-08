Speedklimmen, de sport op deze Spelen met een WR van 4"75: "Je kan het vergelijken met de 100 meter sprint"

di 6 augustus 2024 17:23

Dankzij onze landgenoot Hannes Van Duysen weten we nu hoe de boulder-lead in het muurklimmen in elkaar zit. Maar daarnaast bestaat er nog een 3e discipline in het sportklimmen die ook op deze Olympische Spelen te bewonderen valt: speedklimmen. Robby Toth, sporttechnisch directeur sportklimmen bij de Belgische federatie, maakt ons wegwijs in het spectaculaire onderdeel: "We weten niet waar we zullen eindigen."

"Inderdaad, het gaat om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten", trapt Robby Toth een open deur in over speedklimmen. Zoals de term het al weggeeft, is snelheid dus dé sleutel tot succes in deze discipline. De atleten zijn waaghalzen die zo snel mogelijk een vooraf bepaalde route afleggen. En die route kennen ze als hun broekzak. "Het is inderdaad dezelfde route die ze steeds beklimmen. Dat is een 15 meter hoge wand met een hellingshoek van ongeveer 5 graden", verduidelijkt Toth. "De grepen zijn dus steeds dezelfde, dus het is zeer gestandaardiseerd." Gestandaardiseerd of niet, de beelden leveren spektakel op. De Amerikaan Samuel Watson stelde in de kwalificaties op deze Spelen zijn eigen wereldrecord nog wat scherper. Watson had amper 4 seconden en 75 honderdsten nodig om het traject af te leggen. Oordeel vooral zelf.

Oefening baart kunst in het geval van de speedklimmers. "De atleten trainen ook steeds op hetzelfde parcours. Je kan het een beetje vergelijken met de 100 meter sprint. Zij trainen ook steeds voor hetzelfde." Een groot contrast met boulder-lead, de discipline waarin we Hannes Van Duysen aan het werk zien, waarin de atleten het traject niet te zien krijgen voor een wedstrijd. "Hierover gaat de discussie tussen boulder-lead en speed. Boulder-lead gaat over creativiteit en probleemoplossend denken. Speed gaat erover dat je dezelfde route steeds opnieuw doet", legt Toth het verschil uit. "Maar ik denk dat je voor allebei een publiek hebt. Uiteindelijk is het zeer spectaculair als je onder de 5 seconden een muur van 15 meter kan beklimmen."

Belgische toekomst

Atleten die dag in dag uit hetzelfde traject afleggen en topklimmer Samuel Watson die vandaag met een toptijd onder de 5 seconden duikt. Waar ligt het plafond? "Dat is de vraag die wij ons ook altijd stellen", aldus Toth. "In het verleden werden er grotere stappen gezet en werd het wereldrecord met seconden gebroken." "Vandaag spreken we over honderdsten die er telkens worden afgeknibbeld. We weten eigenlijk niet waar we zullen eindigen."

We proberen al een aantal jaren het BK te organiseren, maar er is jammer genoeg weinig animo voor. Robby Toth